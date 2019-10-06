بوفون: صراع ميسي ورونالدو مثل فيدرر الموهوب ونادال المقاتل

حارس عرين يوفنتوس الإيطالي جيانلويجى بوفون يتكلم عن النزاع الدائم بين كريستيانو رونالدو زميله في اليوفي وليونيل ميسى نجم برشلونة، حيث أكد أنهم الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

وذكر بوفون في مقبلة مع صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” إن صراع بين رونالدو وميسي شبيه من نادال وفيدرر في لعبة التنس وأوضح: “فيدرر هو موهبة لا يستطيع أي فرد للوصول إليها، في حين أن نادال هو التعب والاجتهاد والعمل علي نفسه، وإلا لم يستطيع من التتويج بجميع البطولات الأربع الكبري التي جمعها”.

وأضاف: “أداء وتعب نادال الجد ورغبته الدائمة في تقوية نفسه تسمح له أن يصبح علي قدم المساواة مع اللاعب الأكثر موهبة في التاريخ كرة التنس وهو فيدرر”.

وأنهي تصريحاته قائلا: “المقارنة معروفة وتجعلني أبتسم، لأن كريستيانو رونالدو هو نادال بينما ليو ميسي هو فيدرر”.