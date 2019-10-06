بايرن ميونخ يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الألماني ضد هوفنهايم

يريد نادي بايرن ميونخ التمسك بصدارة الدوري الالماني عندما يواجه هوفنهايم اليوم في الثالثة والنصف عصراً بملعب “أليانز أرينا” ملعب نادي بايرن ميونخ، خلال مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني “البوندزليجا”.

وينفرد بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني برصيد 14 نقطة بعد أن خطف القمة في الجولة الماضية بالانتصار علي بادربورن الصاعد حديثا بنتيجة 3-2، البايرن متفوق بفارق نقطة وحيدة علي أندية فرايبورج ولايبزيج وشالكه، وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ، بينما يتركز هوفنهايم في المركز الـ 12 برصيد خمس نقاط فقط.

وسيدخل بايرن ميونخ لقاء اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما استطاع تحقيق فوزاً كبيراً علي توتنهام الانجليزي بنتيجة 7 – 2 في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب “توتنهام”، خلال مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.