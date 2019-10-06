مفاجأة.. برشلونة يخطط للتضحية بجريزمان لإرضاء ميسي

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، عن فرصة رحيل نجم فريق برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان بشكل سريع عن صفوف النادي الكتالوني، في استمرار علاقته المتوترة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفقا لموقع ” 10 sport” الفرنسي، فإن برشلونة قد يستبدل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، في استرجاع نجمه السابق البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان، في الصيف القادم.

وتابع التقرير الفرنسي، أن إدارة البارسا ترغب في إرضاء نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، بانضمام النجم البرازيلي نيمار مرة أخري، خاصة وأن الأسطورة الأرجنتيني رفض فكرة أنضمام مع جريزمان بديلاً للنجم البرازيلي للنادي العاصمة الفرنسية PSG.

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وكان قد خرج جريزمان بتصريحات أخيره، ذكر فيها طبيعة علاقته مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عندما ذكر مدي صعوبة التواصل بينه وبين ميسي داخل غرفة تغيير الملابس، كما أن لديه صعوبات في التأقلم مع النادي الكتالوني.

وانتقل جريزمان الصيف الماضي أتياً من أتلتيكو مدريد، بعدما سدد برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتليتكو مدريد، والمقدر بـ120 مليون يورو.

النجم الفرنسي صاحب الـ28 عاماً شارك، هذا الموسم مع النادي الإسباني 9 لقاءت في كل المسابقات، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفان.