وجه جديد فى قائمة ألمانيا ضد الأرجنتين.. وتير شتيجن أساسيا على نوير

المدير الفني لمنتخب ألمانيا “يواكيم لوف” وضع قائمة فريقه استعداداً لمعسكر أكتوبر، والذي سيكون فيه لقاءين الأولي أمام الأرجنتين وديًا يوم 9 أكتوبر القادم، ويوم 13 من نفس الشهر أمام إستونيا في تصفيات اليورو.

وأوضحت القائمة تواجد لاعب باير ليفركوزن ناديم أميري الذي أنضم للمرة الأولي، وأنضم أيضاً نجم بايرن ميونخ صاحب الرباعية في مرمي توتنهام سيرجي جنابري، وفي نفس الوقت شهدت القائمة غياب نجم بايرن ميونخ توماس مولر للإصابة.

وجاءت قائمة ألمانيا لمباراتي الأرجنتين وإستونيا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، مانويل نوير، بيرند لينو.

في خط الدفاع: ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبرج، جوناثان تاه، جوناس هيكتور، نيكولاس سوله، لوكاس كلوسترمان، نيكلاس ستارك.

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في خط الوسط: توني كروس، جوشوا كيميتش، ماركو رويس، ألكاي جوندوجان، جوليان براندت، إيمري تشان، ناديم أميري، كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: تيمو فيرنر، سيرجى جنابري، لوكا فالدشميدت.

وفي صباح اليوم عقد يواكيم لوف مؤتمر صحفياً ذكر فيه عن اختياراته للقائمة، وأوضح أن حارس البايرن مانويل نوير سيبقي حارس أول للفريق في للقاءات الرسمية، بعدما أنشأت مشكلات عديدة مؤخرًا وصلت إلي تهديد من رئيس النادي أولي هونيس، وهدده بحرمان المنتخب من نجوم البايرن إذا شارك تير شتيجن حارس برشلونة كحارس أساسي للمنتخب الألماني.

وأعلن المدرب أن الحارس تير شتيجن سيكون متواجد أساسيًا في لقاء الأرجنتين بينما سيتواجد نوير أمام إستونيا في تصفيات اليورو.