نشرة أخبار سوبر كورة.. تعادل الزمالك.. هزيمة السيتى.. واليونايتد يواصل الإنهيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

نادي مصر يتعادل مع الزمالك ويفقده أول نقطتين بالدوري

وقع الزمالك في فخ التعادل مع نادي مصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

مان يونايتد يواصل الإنهيار بالسقوط أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي

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سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". كهربا يعود إلى القاهرة .. اعرف السبب استغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، فترة التوقف الدولى، ليعود إلى أرض الوطن "مصر" لقضاء الأجازة مع أفراد أسرته.

مان سيتي ضد وولفرهامبتون .. جوارديولا يتحدث عن الهزيمة والفارق مع ليفربول