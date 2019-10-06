اخبار الرياضه

نشرة أخبار سوبر كورة.. تعادل الزمالك.. هزيمة السيتى.. واليونايتد يواصل الإنهيار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. تعادل الزمالك.. هزيمة السيتى.. واليونايتد يواصل الإنهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى المصرية والعالمية.

نادي مصر يتعادل مع الزمالك ويفقده أول نقطتين بالدوري

 

وقع الزمالك في فخ التعادل مع نادي مصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر .

 

مان يونايتد يواصل الإنهيار بالسقوط أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي

 

Advertisements

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كهربا يعود إلى القاهرة .. اعرف السبب

 

استغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، فترة التوقف الدولى، ليعود إلى أرض الوطن "مصر" لقضاء الأجازة مع أفراد أسرته.

 

مان سيتي ضد وولفرهامبتون .. جوارديولا يتحدث عن الهزيمة والفارق مع

عبر بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى، عن حزنه بعد السقوط أمام وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

اتحاد الكرة يؤكد التزامه بمواعيد الدوري المصري

 

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعه من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. تعادل الزمالك.. هزيمة السيتى.. واليونايتد يواصل الإنهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا