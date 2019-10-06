شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرحة هدف الزمالك.. هدية لـ"زيزو" من بن شرقى وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الزمالك، هدف فريقه الأول فى مرمى نادى إف سى مصر، وجرى وخلفه زملاؤه بالفريق تجاه مقاعد البدلاء، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وبينما تصور المشاهدون والمتابعون للقاء أنها مجرد فرحة الهدف فوجئ الجميع بأن نجوم الأبيض يرفعون "تى شيرت" زميلهم الغائب الذى حوله اللاعبون إلى حاضر وهو محمود عبد العزيز "زيزو" المصاب بقطع فى الرباط الصليبى، فى اللقاء الماضى للفريق أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

واحتفل لاعبو الزمالك برقم 17 فى لقطات تشير إلى وحدة صف نجوم البيت الأبيض فى دعم زميلهم المصاب، الذى يتمنى له زملاؤه العودة إلى الفريق فى أفضل صورة.

ونجح بن شرقى فى تسجيل الهدف الأول للزمالك فى مرمى نادى إف سى مصر فى من المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وعقب الهدف توجه اللاعب المغربى برفقة أوباما وأوناجم وأحمد سيد زيزو إلى مقاعد البدلاء ليحصلا على قميص المصاب محمود عبد العزيز، وقاموا برفع قميصه فى إشار إلى الهدف بإنه هدية له.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد زيزو، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما بدأ نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: وليد توفيق فى حراسة المرمى، علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا فى خط الدفاع، هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح فى خط الوسط، عمر حبشى وأحمد الصعيدى فى خط الهجوم.

بدأ نادى مصر اللقاء بالتزام دفاعى وسط محاولات الزمالك الهجومية وفى الدقيقة 15 نجح المغربى أشرف بن شرقى فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما جعلت اللاعب المغربى منفردا بالحارس ليضعها فى شباكه.

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وواصل الزمالك ضغطه الهجومى بحثاً عن تأمين الهدف بتسجيل هدف ثانى ولكن فى الدقيقة 25 باغت هشام عبد الحميد لاعب نادى مصر، محمد عواد حارس الأبيض، بتسديدة قوية تصدى لها عواد ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه وفى الدقيقة 27 جاءت عرضية خطيرة لنادى مصر من ركلة ركنية وسط خروج خاطئ لعواد ولكن أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر جاءت رأسيته بجوار القائم وسط محاولات بعد ذلك من الزمالك للسيطرة على أحداث المباراة.



بن شرقى يسجل الهدف الأول للزمالك



تسجيل بن شرقى للهدف الأول للزمالك فى مرمى نادى مصر



الهدف الأول للزمالك فى مرمى نادى مصر



احتفال لاعبى الزمالك وتوجههم إلى مقاعد البدلاء للحصول على قميص المصاب زيزو



الاحتفال بقميص زيزو



أوباما وبن شرقى يحتفلون بقميص زيزو