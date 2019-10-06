شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. #اف_سي_مصر يتصدر تويتر عقب التعادل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج أف سى مصر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب أنتهاء لقاء الفريق أمام الزمالك فى بطولة الدورى المصرى . تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز. Advertisements بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتى الاتحاد والمقاصة ثم التعادل اليوم مع إف سي مصر الذى نجح فى تحقيق النقطة الثانية له ليحتل المركز الخامس عشر بنقطتين بينما يحتل الزمالك المركز الرابع.

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