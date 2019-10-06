شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. السعيد يهدر هدف محقق للزمالك أمام إفى سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر عمر السعيد مهاجم الزمالك، للمرة الثانية فرصة مؤكدة لإحراز الهدف الثانى لفريقه أمام إف سى مصر، بعدما سدد الكرة فى قدم حارس المرمى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز المغربى أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، ثم أحرز عمر حبشى هدف التعادل لإف سى مصر فى الدقيقة 47.

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة- حمدى النقاز فى خط الدفاع، أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم- كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما يضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. حراسة المرمى: وليد توفيق، خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا، خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح، خط الهجوم: عمر حبشي وأحمد الصعيدي.