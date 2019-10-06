شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول قفشة من نحس الكأس إلى "موعد مع السعادة " فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت مباراة الاهلى و أسوان فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، والتى فاز فيها الاحمر بخماسية ، لتكشف الستار عن تألق محمد حمدى قفشة لاعب الفريق ، و الوافد حديثا من بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية

فاز الأهلى على أسوان بخماسية مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة الثالثة من البطولة المحلية ، وسجل قفشة الهدف الرابع فى الدقيقة 65 من أحداث المباراة ، حيث سجل اجاى و حسين الشحات هدفان ، و حمدى فتحى و قفشة .

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ليأتى هدف قفشة بمثابة شهادة ميلاد ، و بداية توثيق لعلاقته بجمهور الاهلى ، و هز الشباك ، ليتحول من منبوذ و صفقة " نحس " من وجهة نظر الزملكاوية إلى صفقة على أعتاب النجومية فى القلعة الحمراء

أول ظهور لمجدى قفشة مع الاهلى كان فى مباراة كأس مصر امام بيراميدز فى دور الـ 16 ، من البطولة ، و خسر الاهلى بهدف ، وودع البطولة و المنافسة على اللقب ، ووقتها خرج مسئولى القلعة البيضاء ، و انتقدوا اللاعب الذى رفض اللعب للزمالك ، و فضل الانتقال للقلعة الحمراء ، و وصفوه وقتها انه " صفقة نحس " على الأهلى

وبعد أن سجل الهدف الرابع فى مباراة الامس ، أصبح على موعد مع السعادة فى القلعة الحمراء .