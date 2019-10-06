شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 4 مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز ، حيث أستضاف الجونة نظيرة مصر المقاصة بينما واجه بيراميدز فريق طلائع الجيش والتقى حرس الحدود فريق طنطا و فى الختام مباراة الزمالك و أف سى مصر . فيديو.. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى مباراة مثيرة تعادل فريق طلائع الجيش وبيراميدز 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . Advertisements

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