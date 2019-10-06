شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حبشى يتلاعب بدفاع الزمالك ويهدر الهدف الثانى لإف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راوغ عمر حبشى لاعب إف سى مصر، مدافعى الزمالك ومر من عبد الله جمعة بمهارة، وكاد أن يحرز الهدف الثانى لفريقه إلا أن محمد عواد سيطر على الكرة فى الوقت المناسب، بالدقيقة 65 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز المغربى أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، ثم أحرز عمر حبشى هدف التعادل لإف سى مصر فى الدقيقة 47.

Advertisements

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة- حمدى النقاز فى خط الدفاع، أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم- كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما يضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. حراسة المرمى: وليد توفيق، خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا، خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح، خط الهجوم: عمر حبشي وأحمد الصعيدي.