شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يرفض حضور المؤتمر الصحفى بعد التعادل أمام أف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي الذى أعقب مباراة فريقه أمام أف سي مصر التي أقيمت على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
جاء امتناع المدير الفني عن حضور المباراة بسبب تعادل الفريق الأبيض مع أف سي مصر بهدف لكل فريق وهو ما يعد مفاجأة بكل المقاييس خاصة وأن المنافس صاعد حديثا لدورى الأضواء فى سنة أولى أضواء .
التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع أف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.
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