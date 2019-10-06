شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رأسية عمر السعيد تضل طريق شباك إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كاد عمر السعيد مهاجم الزمالك، إحراز هدف التقدم من جديد لفريقه أمام إف سى مصر بضربة رأس ضلت طريق الشباك، مع بداية الشوط الثانى من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز المغربى أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، ثم أحرز عمر حبشى هدف التعادل لإف سى مصر فى الدقيقة 47.

Advertisements

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة- حمدى النقاز فى خط الدفاع، أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم- كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما يضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. حراسة المرمى: وليد توفيق، خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا، خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح، خط الهجوم: عمر حبشي وأحمد الصعيدي.