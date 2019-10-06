عمر الحبشى بعد التعادل مع الزمالك: "مش أى حد يجي يكسبنا ويمشى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمر الحبشى لاعب إف سى مصر، عن سعادته بإحراز هدف التعادل لفريقه مع الزمالك بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد السلام فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أوضح الحبشى خلال تصريحاته لـ"أون سبورت" أن التعادل مع الزمالك شرف كبير، مؤكدًا أن فريقه هدفه الاستمرار فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط للقسم الثانى مجددًا، معلقًا: "بنبذل قصارى جهدنا ومش هنكون طعم لأى فريق، ومش أى حد يجيى يكسبنا ويمشى".
تابع لاعب إف سى مصر حديثه، مشيرًا إلى أن تعليمات عبد الناصر محمد المدير الفنى بين شوطى المباراة ساهمت فلا رفع الروح المعنوية للاعبين وحثهم على تحقيق نتيجة ايجابية.
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