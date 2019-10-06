شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جمال عبد الحميد لـ"ميتشو" : كفاية تأليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه كان يتوقع هزيمة أو تعادل الزمالك من نادى مصر اليوم بعد هبوط مستوى الفريق فى المباريات الأخيرة وتحقيق المكسب دون اقناع وذلك بعد فقدان الفارس الأبيض لنقطتين ثمينتين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع نادى مصر باللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام بالجولة الثالثة من الدورى المصري.

ووجه عبد الحميد رسالة للصربي ميتشو مدرب الزمالك قائلا :" كفاية تأليف فى التشكيل، ثبت التشكيل والقوام الأساسى اللى كسب بيه الكأس لو عايز تنافس على الدورى، مشوار البطولة طويل ولا يحتمل فقدان النقاط بهذا الشكل".

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