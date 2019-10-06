شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد : راض عن نقطة التعادل امام الزمالك والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر، عن رضاه على التعادل مع الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدير الفني فى تصريحات صحفية، أنه واجه فريق كبير بحجم الزمالك ينافس على كل البطولات، والحصول على نقطة من اللقاء أمر مهم جدا قبل فترة التوقف.

Advertisements

وأضاف عبد الناصر محمد أن الزمالك عانى من الغيابات الكثيرة خاصة في وسط الملعب لاسيما غياب طارق حامد، وشدد على أنه مع احترامه لزيزو إلا أن الأخير مهامه هجومية أكثر وليس مثل طارق حامد.

وأشار المدير الفني إلى أنه دفع بمحمد جمال تريكة للإستحواذ على الكرة نسبيا وهو ما فعله اللاعب ونجح فريقه في إدراك التعادل، مؤكدا أن لاعبيه استفاقوا بعد الهدف وكان لديهم احساس بقدرتهم على التسجيل في المباراة، مضيفا أن فريقه قدم مباراة كبيرة وقادوا اللقاء مثلما أرادوا.

وأضاف أن مشوار الدوري مازال طويلا ولكن نقطة التعادل من الزمالك تمنح الفريق الثقة، مشددا على أنه سيعالج السلبيات خلال فترة التوقف، مضيفا أن اف سي مصر كان قادرا على الفوز في نهاية اللقاء في حالة تسجيل أحمد الشيخ للإنفراد الذى سنح له فى الوقت بدل الضائع .