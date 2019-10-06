هيمنة أمريكية على ذهب سيف المبارزة ..الاسد الانجليزى بطل السيدات بمونديال السلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد رجال الفريق الامريكى الذهب فى منافسات سيف المبارزة ببطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا باستاد القاهرة بمشاركة 46 دولة من مختلف انحاء العالم . وفاز الامريكى مارك لوندبرج بالمركز الاول لمرحلة 50 عاما وتلاه الايطالى ستيفانو لانشوتى ثانيا ثم الامريكى تماس فيدوفزسكى والايطالى اوليفر امريش فى المركز الثالث . اما مرحلة 60 عاما فقد توج بها الامريكى جوشوا رانيان وتلاه ثانيا الفرنسي جيسا كاس ثم الايطاليان البرتو فيرا وباولو بوسي فى الترتيب الثالث . Advertisements وتمكن الفريق الانجليزى للسيدات من الفوز بلقب سيدات سيف المبارزة فى منافسات الفرق والمكون من براون وديفيدسون وفريث ومورييس وناريي ووالاس . وجاء فى المركز الثانى الفريق الالمانى وتبعه ثالثا المنتخب الامريكى .

منافسات سيف المبارزة ببطولة العالم لرواد السلاح (4)



منافسات سيف المبارزة ببطولة العالم لرواد السلاح (1)



منافسات سيف المبارزة ببطولة العالم لرواد السلاح (2)



منافسات سيف المبارزة ببطولة العالم لرواد السلاح (3)

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