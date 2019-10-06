شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا : الخوف سببب هبوط أداء لاعبى الجونة أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصربي نيبوشا المدير الفني لفريق الجونة، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصرى .

وأوضح نيبوشا في تصريحات تليفزيونية لقناة " on sport " : "مباراة اليوم كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق قوي بجانب أنها تأتي بعد الخسارة في المواجهتين الماضيتين و قدمنا أداء متميزا في الشوط الأول حيث أهدر اللاعبون اكثر من هدف محقق و في الشوط الثاني شعرت أن الخوف كان يسيطر على اللاعبين، خشية استقبال مرمانا أي هدف".

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وأشار نيبوشا أنه يسعى خلال فترة التوقف الدولي، لعلاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية وفقدان خمسة لاعبين في التوقف الدولي، وهذا ليس في صالح الفريق، ولكن هناك آخرين سأسعى لتجهيزهم للمباريات المقبلة .