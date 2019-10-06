شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج دوري 99.. فوز الأهلي والزمالك والمصري يكتسح طنطا برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي شهدت أكثر من مباراة مثيرة كان أبرزها فوز الأهلي على الحونة والزمالك على أسوان.

النتيجة الأبرز في هذه الجولة كانت فوز النادي المصري على طنطا برباعية مقابل هدف، وكذلك فوز حرس الحدود على مصر المثاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وباستثناء المباراتين السابقتين جاءت باقي الانتصارات بفارق هدف واحد فقط، كما شهدت تلك الجولة تعادلين كان الأول بين الاتحلد و وادي دجلة والثانية بين طلائع الجيش وبيراميدز بنتيجة 1/1.

جاءت نتائج الجولة كالتالي:

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فوز الأهلي علي الجونة 1-0

فوز حرس الحدود على مصر المقاصة 3-1

فوز إنبي علي المقاولون العرب 2-1

فوز الزمالك على أسوان 2-1

فوز المصري على طنطا 4-1

فوز الإنتاج الحربي علي إف سي مصر 1-0

تعادل الاتحاد مع وادي دجلة 1-1

تعادلطلائع الجيش مع بيراميدز 1- 1

فوز سموحه علي الاسماعيلي 2-1