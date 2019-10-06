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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 28 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا لجنوب أفريقيا
28 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا لجنوب أفريقيا
فيديو.. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى مباراة مثيرة
الجونة يهزم المقاصة بهدف ذاتى ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري
فيديو .. طنطا يخطف نقطة من الحدود بالمكس
كهربا يعود إلى مصر مرتديًا ألوان العلم
محمود متولى يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل وتدريبات منفردة لحارسي الأهلى
منع الأهلي و الزمالك من اللعب باستادات بتروسبورت والمقاولون والحربية
محاضرة من فايلر للاعبي الأهلي وتأهيل ياسر إبراهيم
جنش يصل الزمالك لمقابلة مرتضى منصور فى جلسة نهاية الأزمة
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