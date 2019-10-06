شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 6 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 28 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا لجنوب أفريقيا

28 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا لجنوب أفريقيا

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