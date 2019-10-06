مدرب نادي مصر يوضح: كيف أثار حماس لاعبيه لمواجهة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عبدالناصر محمد مدرب نادي مصر، إنه قام بإعطاء الدوافع للاعبي فريقه لخوض مباراة كبرى أمام الزمالك في الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري.

وقال عبدالناصر في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الجميع قال إن المباراة سهلة للزمالك، قولت للاعبين إثبتوا لهم إن الماتش مش سهل".

وأكمل: "قولت للاعبين خليكوا رجالة، اللي مش هيبقى راجل ميفكرش يلعب معايا تاني لنهاية الموسم".

وخطف نادي مصر تعادلا مثيرًا أمام الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الأحد.

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وأشار عبدالناصر، إلى أن التعاقد مع لاعبين خبرات في اليوم الأخير للانتقالات مثل: أحمد عبدالموجود، وأحمد سعيد أوكا، ومحمد جمال تريكة، ومحمود توبة، أعطى للاعبين ثقة.

وعن سبب تبديل مهاجمه أحمد الصعيدي، قال مدرب مصر: "الصعيدي لاعب يملك خبرات بالمشاركة مع النصر بالدوري الممتاز، ولكن استبدلته بتريكة لإننا كنا محتاجين نمسك كرة".

وأوضح أنه كان من الممكن أن يخطف الفوز في الكرة الأخيرة بالمباراة للاعبه أحمد الشيخ بعد انفراده بالحارس محمد عواد.

واختتم: "حتى لو كنا فزنا، لسه معملناش حاجة، أمامنا فترة للتحضير بشكل جيد".

وخطف نادي مصر نقطته الثانية في ظهوره الأول بمسابقة الدوري بعد التعادل في المباراة الثانية من 3 مباريات خاضها.