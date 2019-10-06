صاحب هدف إف سي مصر: لن نكون صيدًا سهلاً أمام كبار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عمر حبشي لاعب فريق إف سي مصر، إن فريقه لا يخشى كبار الدوري المصري خلال هذا الموسم، مشددًا أن سياسة فريقه هو البقاء في الدوري.

وأضاف لاعب إف سي مصر في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"صحيح نحن فريق صغير لكن لا نهتم بكبار الدوري، هدفنا تقديم مستوى والإجتهاد من أجل تحقيق البقاء".

وواصل :"لن نكون صيدًا سهلاً للفرق وهذا ما تحقق في مباراة اليوم أمام الزمالك حققنا التعادل الثاني لنا هذا الموسم بعد التعادل في مباراة أسوان الماضية".

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وعن هدفه في مباراة الزمالك :"شرف لي التسجيل أمام أحد أكبر أندية الدوري الممتاز".

واستطاع إف سي مصر أن يخطف تعادلاً ثمينًا على حساب الزمالك في مباراة انتهت بنتيجة (1-1) ضمن المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري.

ونجح حبشي في تسجيل هدف إف سي مصر الأول بالدوري منذ الصعود للمسابقة المحلية حيث كانت المباراتين الماضيتين فشل الفريق الصاعد في التسجيل بعد الخسارة من الإنتاج الحربي (3-0) ثم التعادل أمام أسوان سلبيًا.

صاحب هدف إف سي مصر: لا نخشى كبار الدوري.. ولن نكون صيدًا سهلاً