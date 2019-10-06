الأول على حساب الزمالك.. إف سي مصر يفتتح أهدافه بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
افتتح فريق إف سي مصر أهدافه في مسابقة الدوري موسم (2019 - 2020) عن طريق لاعبه عمر حبشي الذي سجل هدفًا في شباك الزمالك.
ويلعب الزمالك الآن أمام إف سي مصر على ملعب "السلام" ضمن الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري.
واستطاع عمر حبشي أن يسجل هدفًا لصالح فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول ليكون هذا الهدف الأول منذ صعود إف سي مصر للدوري.
ولم ينجح إف سي مصر في تسجيل أي هدف خلال أول جولتين حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الإنتاج الحربي (3-0) قبل التعادل أمام أسوان سلبيًا.
هذا الهدف يعيد للذاكرة فريق النجوم في الموسم الماضي حيث افتتح الفريق الذي هبط لدوري الدرجة الثانية أهدافه بالدوري خلال النسخة الماضية عن طريق لاعبه السابق صلاح أمين والذي يلعب في صفوف مصر المقاصة حاليًا حيث انتهت المباراة وقتها بفوز فريق النجوم (1-0) في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت".
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل حاليًا المركز الرابع مؤقتًا برصيد ست نقاط خلف المقاولون العرب وبيراميدز حيث يمتلك الثنائي (7 نقاط) بينما يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على الثلاثي سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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