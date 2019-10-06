لاعبو الزمالك يدعمون "زيزو" بعد إصابته بالرباط صليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
سجل أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك، الهدف الأول لفريقه في مرمى اف سي مصر، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.
واستغل بنشرقي تمريرة في الدقيقة 15 من يوسف أوباما، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول.
واحتفل بنشرقي عقب إحرازه الهدف، مع زملائه، بقميص محمود عبدالعزيز رقم 17، والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك الأخيرة أمام مصر المقاصة.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط، بينما يأتي نادي مصر في المرتبة 16 برصيد نقطة واحدة.
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