اف سي مصر يخطف تعادلا مثيرًا أمام الزمالك.. والأهلي ينفرد بالصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق اف سي مصر تعادلا غاليًا، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره الزمالك، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وسجل الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي، قبل أن يتعادل اف سي مصر عن طريق اللاعب عمر حبشي مع حلول الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط وظل في المركز الرابع بالتساوي مع المقاولون العرب وبيراميدز.

وعلى الجانب الأخر وصل فريق اف سي مصر إلى ثاني نقطة له بمشواره في الدوري من تعادلين، محتلا بذلك المركز الخامس عشر.

يذكر أن الزمالك حقق انتصارين بالفوز على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بنتيجة واحدة وهيّ (1-0).

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز.

خط الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد السيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو.

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خط الهجوم: عمر السعيد.

جاءت أول فرصة خطيرة لفريق الزمالك مع حلول الدقيقة 7، بعد عرضية من الجانب الأيمن ابعدهها دفاع اف سي مصر إلى ركلة ركنية.

وترجم الزمالك سيطرته لهدف في الدقيقة 15، عن طريق أشرف بن شرقي والذي استغل تمريرة خلف المدافعين ليسكن الكرة في الشباك.

وكاد يسجل الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعد عرضية من حمدي النقاز على رأس عمر السعيد، ليفشل في التقاطتها الحارس وتمر بسلام.

وسدد هشام عبد الحميد لاعب اف سي مصر تصويبة صاروخية نحو مرمى الزمالك لكن الحارس محمد عواد تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

وأهدر مصطفى سلطان، لاعب اف سي مصر، فرصة سهلة لتسجيل هدف التعادل لفريقه، بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بشكل غريب أعلى العارضة.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول سجل عمر حبشي هدف التعادل لفريق اف سي مصر مستغلا عرضية داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض.

وتصدى حارس مرمى اف سي مصر لكرة خطيرة عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 60، ليحرم الزمالك من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 66 أجرى المدرب ميتشو تبديل للزمالك بإشراك اللاعب إمام عاشور بدلا من اللاعب محمد أوناجم.

وأهدر أحمد الشيخ اسهل فرصه لفريق اف سي مصر مع حلول الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، ليفرد بالحارس ويسدد الكرة في جسد الحارس.