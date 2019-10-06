بالفيديو.. الزمالك يتعثر أمام إف سي مصر ويحتل المركز الثالث

تعثر فريق الزمالك بتعادله مع إف سي مصر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة يرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع إف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد و عبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وكريم بامبو و عمر السعيد.

في الدقيقة الخامسة عشر ينجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعدما تلقى تمريرة من أوباما انفرد على اثرها بالمرمى وسدد الكرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول يحرز عمر حبشي هدف التعادل لأف سي مصر لينتهي الشوط بالتعادل.