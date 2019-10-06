شهدت مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، لقطة غير اعتيادية فى الملاعب المصرية. حيث سجل كريم طارق لاعب طلائع الجيش، الهدف الثانى لفريقه فى شباك بيراميدز، ليخرج قناع “سبايدر مان” ويحتفل به. حكم اللقاء أمين عمر قام بانتزاع القناع من لاعب طلائع الجيش وألقاه خارج الملعب وأشهر فى وجهه البطاقة الصفراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مهاجم طلائع الجيش يحتفل بقناع “سبايدر مان” بعد هدفه في شباك بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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