ميتشو يرفض حضور المؤتمر الصحفي

رفض الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك حضور المؤتمر الصحفي، عقب نهاية مباراة الزمالك وأي سيمصر،والتي أنتهت بهدف لكل من الفريقين، على ملعب السلام، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.
رفع رصيد الزمالك رصيده الى 7 نقاط في المركز الرابع ،بينما ارتفع رصيد مصر الى نقطتين في المركز الـ15.
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