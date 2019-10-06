أيمن يونس: أداء الزمالك أمام أف سي مصر كان سيئًا جدًا

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض قدم أداء باهت أمام إف سي مصر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح يونس في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن الزمالك أخطأ بعدم مضاعفة النتيجة بعد تسجيل الهدف الأول وغلب الاستهتار والثقة الزائدة

على اللاعبين بشكل كبير.

وتابع "إف سي مصر أخذ المباراة خطوة خطوة ومع مرور الوقت اكتسبوا الثقة، في الوقت الذي ظهر الازدحام من جانب لاعبي الزمالك على منطقة جزاء المنافس بدون خطورة ووسط الملعب

كان تائه".

وأكمل "أداء غير مبرر من ميتشو بسبب توظيف اللاعبين، وواضح أن الجدية غابت عن معظم اللاعبين و3 نقاط مينفعهش يتم التفريط فيهم، والدوري يخسر بسبب تلك النقاط المهدرة

وشدد على أن الفرصة الأخيرة المهدرة من إف سي مصر كادت تحول المباراة إلى كابوس حقيقي، ومندهش من مستوى المدافعين الثنائي الونش ومحمد عبد السلام ودرجة التركيز مفقودة.