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بث مباشر .. مشاهدة اليوم مباراة الدوري الإيطالي يوفنتوس وانتر ميلان

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يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان ، يخوض فريق يوفنتوس اليوم الأحد مباراة مهمة أمام انتر ميلان في المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الأسبوع السابع من بطولة ، والتي ستلعب على أرضية ملعب جوزيبي

ميانزا .

 

استطاع فريق يوفنتوس من تحقيق الانتصار خلال مباراته أمام فريق ليفركوزن والتي انتهت بـ 3 أهداف دون رد ، المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري

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أبطال أوروبا إلا أنه تلقي خسارة أمام  فريق الذي تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف.

 

ويحتل فريق الإنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 18 مباراة جمعها من خلال 6 مباريات، أما عن فريق يوفنتوس الذي يسعى أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على صدارة الجدول حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

 

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