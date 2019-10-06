بث مباشر .. مشاهدة اليوم مباراة الدوري الإيطالي يوفنتوس وانتر ميلان

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان ، يخوض فريق يوفنتوس اليوم الأحد مباراة مهمة أمام انتر ميلان في المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإيطالي ، والتي ستلعب على أرضية ملعب جوزيبيميانزا .
استطاع فريق يوفنتوس من تحقيق الانتصار خلال مباراته أمام فريق ليفركوزن والتي انتهت بـ 3 أهداف دون رد ، المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري
ويحتل فريق الإنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 18 مباراة جمعها من خلال 6 مباريات، أما عن فريق يوفنتوس الذي يسعى أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على صدارة الجدول حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
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