"إف سي مصر" يفجر المفاجأة بتعادل تاريخي أمام الزمالك.. وعواد ينقذ الأبيض من الخسارة

اهدر فريق الزمالك أول نقطتين في الدوري بعد تعادله مع اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز بهدف لكل منهما بستاد السلام في الجولة الثالثة للبطولة، في مفاجأة جديدة خاصة مع تراجع الأداء الفني والبدني للأبيض على مدار الشوطين رغم انه يسعى مبكرا لاستعادة الدرع المفقود منذ اربع مواسم.

تقدم الزمالك بهدف لأشرف بن شرقي في الدقيقة 14 ، ونجح عمر حبشي مهاجم مصر في هز شباك البيضاء، واحراز هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.

ارتفع رصيد الزمالك الى 7 نقاط في المركز الرابع ،بينما ارتفع رصيد مصر الى نقطتين في المركز الـ15

جاء اللقاء لصالح الزمالك سيطرة دون فاعلية كبيرة على المرمي بإستثناء بعض الدقائق التي اهدر فيها عمر السعيد وبن شرقي عدة فرص، ونجح مصر بروحه القتاليه في احراج الزمالك وتهديد مرمى الزمالك في اكثر من فرصة أخرها لاحمد الشيخ في الدقيقة 6 من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

الشوط الاول

بدأ اللقاء سريعا من جانب الزمالك الذى سعى لهز الشباك مبكرا لراحة الأعصاب خوفا

من مفاجآت الفريق المغمور

نجح الزمالك في فرض سيطرته سريعا لفارق الخبرة والامكانيات مستغلا التمريري البينى والطولي من جانب سيد زيزو ويوسف اوباما وكريم بامبو ومحمد بونجم.

هدف للأبيض

في الدقيقة 14 ومن كرة بينية في العمق من زيزو لاشرف بن شرقي في قلب الدفاع يستلم لاعب الزمالك وينفرد وببطن قدمه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

هدأ رتم المباراة وضغط فريق مصر ونجح في ارباك الدفاع الابيض من خلال انطلاقات وتحركات احمد الصعيدى واسلام صلاح ومحمد كمال تريكه.

استمرت محاولات مصر بقوة وهات وخد بين احمد الصعيدى وحعمر حبشي تنتهي بتسديدة وفي متناول دفاع الزمالك.

كاد يسجل فرق مصر من ضربة حرة بالقرب من ركنية ومنها تصل داخل المنطقة وتمر من الجميع لمصطفى سلطان ينفرد بعواد تماما ويطيح بالكرة بعيدا عن التهديف وسط ذهول الجميع بعد\ توقع الجميع انها الكرة ستكون في الشباك لامحالة.

وقبلها يهدر هشام عبد الحميد برأسه بجوار القائم بعد ان تخطت الكرة الدفاع المفتوح وخروج خاطئ من الحارس محمد عواد.

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هدف قاتل

في الدقيقة 45 من جملة ملعوبة عرضية لاقصى اليمين يمرر الصعيدى لعمر حبشي في مواجهة المرمى ومنفردا يضع بسهولة على يمين عواد في سقف الشبكة مسجلا هدف التعادل.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك بقوة هجومية الشوط الثاني في مسعى لإحراز هدف التفوق ويتسابق عمر السعيد في اهدار الفرص السهلة ويهدى كريم بامبو هدية على رأس السعيد يطيح بالكرة في حلق المرمى بعيدا عن التهديف

تليها تمريرة ولا اروع للسعيد على بعد خطوة واحدة من المرمى يسدد في جسم الحارس وليد توفيق ويهدر هدفا آخر بغرابة شديدة، وكأنه يرفض التسجيل.!

استمر الضغط الابيض ويهدر الونش برأسه في الست ياردات فوق العارضة

يجري ميتشو 3 تغييرات متتالية بنزول مصطفى محمد وامام عاشور وحازم امام مكان كريم بامبو ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي في المقابل لعب محمود شبانة بدلا من عمر حبشي صاحب الهدف لتدعيم دفاعاته في الدقائق المتبقيةوسدد قبل خروجه حبشي في يد الحارس.

شكلت هجمات مصر ازمة لدفاعات الزمالك رغم ندرتها ويسدد محمد تريكه قوية في يد ايضا محمد عواد.

في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع ينفرد البديل احمد الشيخ تماما ويخرج ببسالة الحارس محمد عواد وينقذ هدفا كان سيعمق الجراح أكثر وأكثر..!

شاهد أهداف اللقاء..