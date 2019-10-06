شاهد.. رونالدو يعترض على حكم مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بعد إلغاء هدفه

أبدى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تعجبه وإعتراضه، بعدما ألغى حكم اللقاء، هدفه الثاني في شباك إنتر ميلان بداعي التسلل، خلال المباراة تجمع الفريقين، على ملعب جوزيبي مياتزا،

في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي

سجل رونالدو الهدف الثاني لليوفي، في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، بعد تبادل

التمريرات بينه وبين باولو ديبالا، قبل أن ينجح رونالدو في تسجيل الهدف، لكن يتم إلغاءه بداعي التسلل.

أبدى رونالدو تعجبه من القرار، حيث يرى أنه لم يكن في وضعية تسلل لكي يلغى الهدف.

Advertisements

شاهد اللقطة..

شاهد الهدف الملغي لصالح اليوفي..