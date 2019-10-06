برشلونة يقسو على إشبيلية بثلاثية في الشوط الأول بالليجا

أكتسح برشلونة نظيره إشبيلية، بثلاثية دون رد، في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الثامنة، من الدوري الإسباني، "الليجا".
سجل أهداف البرسا كل من: لويس سواريز، أرتورو فيدال، وعثمان ديمبلي، في الدقائق 27، 32، 35 على نحو الترتيب.
سجل لويس سواريز الهدف الأول للبرسا في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية من عثمان ديمبلي على الجانب الأيسر، والذي سددها سواريز مقصية رائعة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول، بعدها سجل أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 32، بعد تمريرة
دخل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية، بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
في الدفاع: سيرجي روبيرتو، توديبو، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو
في الوسط: أرثور، فرانكي دي يونج، أرتورو فيدال
في الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي
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