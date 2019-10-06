برشلونة يقسو على إشبيلية بثلاثية في الشوط الأول بالليجا

أكتسح برشلونة نظيره إشبيلية، بثلاثية دون رد، في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الثامنة، من الدوري الإسباني، "الليجا".

سجل أهداف البرسا كل من: لويس سواريز، أرتورو فيدال، وعثمان ديمبلي، في الدقائق 27، 32، 35 على نحو الترتيب.

سجل لويس سواريز الهدف الأول للبرسا في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية من عثمان ديمبلي على الجانب الأيسر، والذي سددها سواريز مقصية رائعة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول، بعدها سجل أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 32، بعد تمريرة