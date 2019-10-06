انتهى الشوط الأول بين إنتر ميلان ويوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
سجل باولو ديبالا الهدف الأول ليوفنتوس، في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح مارتينيز مهاجم إنتر ميلان تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 18، عبر ركلة جزاء.
شهد القاء خروج ستيفانو سينسي، لاعب الإنتر للإصابة،
جاء اللقاء حماسي وقوي للغاية من جانب الفريقين، لكن نجح يوفنتوس في التسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 4، بعد تمريرة طولية من منطقة الوسط، لديبالا الذي سددها صاروخية على يسار حارس إنتر ميلان، لتسكن الشباك.
حاول إنتر ميلان تدارك التعادل أمام اليوفي، قبل أن يتحسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإنتر، بعد الرجوع لتنقية الفيديو، حيث لمست الكرة يد لماتياس دي ليخت داخل منطقة الجزاء، وينجح لاوتارو مارتينيز في تنفيذها بالدقيقة 18.
وفي الدقيقة 32، استعراض مهاري من كريستيانو رونالدو على حدود منطقة جزاء الإنتر وسط ضغط من لاعبي الإنتر لمحاولة إحراز الهدف الثاني و التقدم، لكن الدفاع يخرجها.
وفي الدقيقة 41، هدف ملغي لليوفي عبر رونالدو بداعي التسلل.
شاهد الأهداف..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين إنتر ميلان ويوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.