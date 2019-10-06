شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين إنتر ميلان ويوفنتوس

انتهى الشوط الأول بين إنتر ميلان ويوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل باولو ديبالا الهدف الأول ليوفنتوس، في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح مارتينيز مهاجم إنتر ميلان تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 18، عبر ركلة جزاء.

شهد القاء خروج ستيفانو سينسي، لاعب الإنتر للإصابة،

ودخول فيشينو بدلًا منه في الدقيقة 34.جاء اللقاء حماسي وقوي للغاية من جانب الفريقين، لكن نجح يوفنتوس في التسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 4، بعد تمريرة طولية من منطقة الوسط، لديبالا الذي سددها صاروخية على يسار حارس إنتر ميلان، لتسكن الشباك.

حاول إنتر ميلان تدارك التعادل أمام اليوفي، قبل أن يتحسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإنتر، بعد الرجوع لتنقية الفيديو، حيث لمست الكرة يد لماتياس دي ليخت داخل منطقة الجزاء، وينجح لاوتارو مارتينيز في تنفيذها بالدقيقة 18.

وفي الدقيقة 32، استعراض مهاري من كريستيانو رونالدو على حدود منطقة جزاء الإنتر وسط ضغط من لاعبي الإنتر لمحاولة إحراز الهدف الثاني و التقدم، لكن الدفاع يخرجها.

وفي الدقيقة 41، هدف ملغي لليوفي عبر رونالدو بداعي التسلل.

شاهد الأهداف..