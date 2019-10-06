شاهد.. إنتر ميلان يعادل النتيجة أمام يوفنتوس في قمة الكالتشيو

عادل إنتر ميلان النتيجة أمام يوفنتوس، بهدف لكل من الفريقين، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الفريقين، على ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي سجل مارتينيز مهاجم إنتر ميلان هدف التعادل، في الدقيقة 18، عبر ركلة جزاء.

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