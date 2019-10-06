شاهد.. حبشي يسجل هدفًا تاريخيًا في أول مشاركة لنادي أف سي مصر بالدوري

نجح أف سي مصر، في تسجيل هدف التعادل أمام الزمالك، قبل نهاية الشوط الأول، في المباراة التي

تجمعهما على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

سجل عمر حبشي لاعب أف سي مصر، الهدف الأول لفريقه، في شباك الزمالك ، ليكون ذلك الهدف الأول في تاريخ نادي مصر بالدوري المصري.