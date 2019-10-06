شاهد.. باولو ديبالا يسجل هدف التقدم ليوفنتوس أمام إنتر ميلان في قمة الكالتشيو

تقدم يوفنتوس على إنتر ميلان، بهدف دون رد، في المباراة التي ستجمع الفريقين،على ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
سجل باولو ديبالا الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة الرابعة من المباراة.
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