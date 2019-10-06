أبو تريكة يُفند 5 أخطاء قتلت جوارديولا أمام ولفرهامبتون

هاجم المحلل الرياضي المصري “محمد أبو تريكة” المدير الفني لمانشستر سيتي “بيب جوارديولا” خلال تحليله لمباريات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الأحد، وحمله مسؤولية الهزيمة القاسية التي مُني بها فريقه على ملعب طيران الاتحاد أمام ولفرهامبتون المُتراجع بشدة في بداية هذا الموسم.

وأنقذ المدير الفني لنادي ولفرهامبتون “نونو سانتو” نفسه من خطر الإقالة بعد تحقيقه لفوزين متتاليين في البريميرليج على واتفورد ومانشستر سيتي، بعد تعرضه لست نتائج سلبية في أول ست جولات، بالتعادل أربع مرات والخسارة في مناسبتين.

وقال نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق في الاستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورتس “خسارة مُستحقة لمانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون الذي قدم أفضل أداء له منذ بداية هذا الموسم”.

وأضاف “جوارديولا ارتكب كل الأخطاء الممكنة وغير الممكنة في هذه المباراة، أنا أتابع الدوري الإنجليزي بدقة منذ بداية الموسم الحالي، ولم أر مانشستر سيتي بتشكيل واضح وثابت حتى الآن، وهذه مشكلة ستلقي بظلالها على مسيرة الفريق في قادم المواعيد”.

وقام محمد أبو تريكة بتفنيد 5 أخطاء رئيسية يعتقد أنها قتلت جوارديولا أمام ولفرهامبتون اليوم، والبداية كانت مع التشكيل الخاطيء الذي بدأ به المباراة.

وتجاهل جوارديولا كل من برناردو سيلفا وفودين وزينشينكو وجابرييل جيسيوس بوضعهم على دكة البدلاء رغم تقديمهم لمستوى جيد الأسبوع الماضي، وقرر الاعتماد على جوندوجان وكانسيلو وسترلينج.

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وقال تريكة “التشكيل عليه علامات استفهام أكد لنا أن التحضير للمباراة كان سيئًا، فلم يدرس عيوب ولفرهامبتون جيدًا، ولم يغلق المساحات في الهجمة المرتدة التي كانت سلاح نونو سانتو لتسجيل هدفين متتاليين”.

وواصل أبو تريكة “سقط جوارديولا في خطأ فادح بإشراك لاعبين في غير أماكنهم مثل كانسيلو وفرناندينيو، وإدارته للمباراة كانت متواضعة أمام إدارة نونو سانتو الرائعة. نونو أشرك الثنائي دوارتي وجوني في الشوط الثاني للعب على الطرفين لاستغلال الإندفاع الغريب من مدافعي السيتي”.

ويرى الملقب بـ “أمير القلوب” أن جوارديولا مُقصر في تعامله مع البدلاء الذين يثبتون أنفسهم، قائلاً “أمر غريب ما يقوم به جوارديولا مع بعض اللاعبين الذين يقدمون مستوى جيد في مباراة، ثم في المباراة التالية يجدون أنفسهم على دكة البدلاء، على سبيل المثال اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا كان نجمًا فوق العادة خلال الموسم الماضي وهذا الموسم وجد نفسه على دكة البدلاء، أيضًا رياض محرز بعد تألقه وتقديمه لمستوى جيد يسحبه من الملعب”.

محمد أبو تريكة الذي عبر في أكثر من مناسبة عن اعجابه بجوارديولا، رفض التقليل من المجهود الذي بذله نونو سانتو لتحقيق الفوز على السيتي، وإن كان من هجمات مرتدة في الدقائق الأخيرة.

وختم أبو تريكة حديثه قائلاً “سانتو يستحق الفوز بكل تأكيد، تحلى ولفرهامبتون بصلابة دفاعية كبيرة على مدار الـ 90 دقيقة، وهذه هي القوة التي كان يتمتع بها في الموسم الماضي، وها هو يستعيدها أمام مانشستر سيتي، وتزامن مع ذلك نجاعة هجومية ومرتدات سريعة ومنظمة، الـ 14 لاعب الذين شاركوا مع ولفرهامبتون اليوم كانوا جميعًا في المستوى المطلوب”.