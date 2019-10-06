قاهر جوارديولا يتصدر تويتر بسبب مصر!

تصدر اسم المدير الفني لنادي ولفرهامبتون “نونو سانتو” موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية، التي تلت فوزه على مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين دون رد اليوم الأحد، سجلهما الجناح الإسباني المالي “آداما تراوري” الذي لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 72 مباراة له في البريميرليج مع ميدلسبره وولفرهامبتون.

وتصدرت صور واسم نونو سانتو – مدرب بورتو وفالنسيا السابق– بسبب مشجعي كرة القدم المصريين، حيث وصفوه بـ “مختار مختار البريميرليج” لتشابهه مع المدرب المصري الشهير “مختار مختار”، لاعب الأهلي السابق، ومساعد مانويل جوزيه في تدريب الفريق مطلع الألفية الجديدة.

ويتقاسم نونو سانتو ومختار مختار نفس البشرة والملامح واللحية البيضاء الطويلة، بالإضافة إلى تشابه مسيرتهما التدريبية في الوقت الراهن، حيث يتسبب مختار مختار في مشاكل دائمة لعدد من الأندية الشعبية في منافسات الدوري المصري، مثل الزمالك والمصري والإسماعيلي.

وتقدم ولفرهامبتون في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز إلى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط بفضل فوزه على مانشستر سيتي، متفوقًا بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج.

وقال مشجع يُدعى “عبودي فتحي” عبر حسابه بموقع تويتر بأن الشعب المصري لا يترك أي شيء يمر عليه دون تعليق من جانبهم، وهذا ما فعلوه مع نونو سانتو، الذي تحول بقدرة قادر على مختار مختار فقط لأنه حقق الفوز على منافس ليفربول على لقب البريميرليج هذا الموسم “مانشستر سيتي” ومنح رفاق صلاح أفضلية في صراع التتويج بلقب المسابقة الغائب عن آنفيلد روود منذ عام 1990.

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وعلق مشجع يُدعى “أحمد عادل” على صورة نونو سانتو، قائلاً “مختار مختار الدوري الإنجليزي الذي يُعكر صفو الكبار دائمًا”.

وربط مشجع آخر يُدعى “محمد الدقم” أوجه الشبه بين مدربي الدوري الإنجليزي والشخصيات المصرية المعروفة، قائلاً على لسان جوارديولا “هلاقيها من أمير كرارة (يقصد مدرب نوريتش سيتي فاركي)، ولا من مختار مختار، ولا من يورجن كلوب”.