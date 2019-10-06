رياضة | جندوجان: لاعبي ولفرهامبتون كانوا أفضل منا.. وأصبحنا في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جندوجان: لاعبي ولفرهامبتون كانوا أفضل منا.. وأصبحنا في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الدولي الألماني، إلكاي جندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، السبب ورواء خسارة فريقه بهدفين نظيفين، أمام فريق وولفرهامبتون.

وخلال تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة، قال جندوجان: "كان علينا تقديم أداء أفضل، ولفرهامبتون لعبوا بشكل أفضل منا ولكننا كنّا نعرف كيف يلعبون ونعرف عن جودتهم، لم نستطع تأدية ذلك على الملعب، هذه هي الحقيقة وهي تؤلم".

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واختتم جندوجان تصريحاته بقوله: "عندما تكون في مقدمة الترتيب وفي القمة فأنت تشعر بشعور جيد. الآن الأمر أصعب، هنالك فارق كبير نوعًا ما. سنحاول إغتنام الفرص في قادم الأشهر ولكن في هذه اللحظة علينا تقبل الأمر".

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة غير متوقعة أمام ضيفه العنيد ولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة (2-0) الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعتبر هذه الهزيمة هي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الاسباني بيب جوارديولا هذا الموسم بعد سقوطه المفاجئ أمام نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة.

ومن الجدير بالذكر أنه بهذه الخسارة، سوف يتجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة بعد خمسة انتصارات، تعادل وهزيمتين في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.