رياضة | أهداف مباراة - الزمالك 1 × 1 اف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الزمالك 1 × 1 اف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الجونة 1 x

15:00 0 مصر المقاصة حرس الحدود 1 x

17:30 1 طنطا‏ طلائع الجيش 2 x

17:30 2 بيراميدز الزمالك 1 x

20:00 1 نادي مصر الدوري الإسباني بلد الوليد 0 x

16:00 0 أتلتيكو مدريد برشلونة 3 x

21:00 0 إشبيلية الدوري الإيطالي روما 1 x

15:00 1 كالياري تورينو 0 x

18:00 0 نابولي Advertisements انتر ميلان 1 x

20:45 1 يوفنتوس الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت 2 x

18:00 2 فيردر بريمن الدوري الفرنسي سانت إيتيان 0 x

21:00 0 ليون الدوري الإنجليزي ساوثهامتون 1 x

15:00 4 تشيلسي آرسنال 1 x

15:00 0 بورنموث مانشستر سيتي 0 x

15:00 2 وولفرهامبتون نيوكاسل يونايتد 1 x

17:30 0 مانشستر يونايتد الدوري الإسباني الدرجة الثانية ديبورتيفو لاكورونا 0 x

18:30 0 ألميريا

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