رياضة | "متعودة دايماً".. الزمالك تخصص سقوط أمام الأندية الصاعدة حديثاً للدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متعودة دايماً".. الزمالك تخصص سقوط أمام الأندية الصاعدة حديثاً للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق إف سي مصر، تعادلا ثمينا أمام نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري 2019-2020، ونجح إف سي مصر في الانضمام لقائمة الأندية الصاعدة حديثا للدوري وتعثر أمامها أبناء ميت عقبة.

ورغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين وقلة خبرة لاعبي إف سي مصر الصاعد حديثا لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم للدورى، إلا أنه نجح فى صناعة تاريخ جديد له بالتعادل مع الفارس الأبيض في أول مواجهة بينهما بالدوري.

وتعثر الزمالك أمام الأندية الصاعدة حديثا للدوري في أكثر من مناسبة من قبل، وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز هذه المواجهات.

موسم 2004-2005:

تعرض الزمالك لهزيمة مفاجئة أمام أسمنت أسيوط بهدف دون رد وتعادل معه فى الدور الثانى في موسم 2004-2005 في الظهور الأول لأسمنت أسيوط.

وفي نفس الموسم خسر الفارس الأبيض أمام أسمنت السويس ذهابًا وإيابا بنتيجتى 2/1 و1/0.

وتعادل مع طلائع الجيش بنتيجة هدف لمثله، ليفقد 12 نقطة كاملة أمام الثلاثى الصاعد حديثاً للمسابقة فى هذا الموسم.

موسم 2007-2008:

سقط الزمالك أمام نظيره المصرية للاتصالات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى لقاء شهد تألقا واضح من لاعبى الاتصالات في أولى مواسمه بالممتاز.

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موسم 2008-2009:

خسر الزمالك أمام الأوليمبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى موسم 2008-2009، ليواصل الزمالك مسلسل السقوط أمام الأندية الصاعدة للممتاز.

موسم 2010- 2011:

خسر الزمالك مباراته أمام مصر المقاصة الصاعد حديثاً للدورى الممتاز، بهدف دون رد، وتعادل أمام وادى دجلة بهدف لكل فريق.

موسم 2015 -2016 :

تعرض الزمالك لهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد الإنتاج الحربى، وتعادل بدون أهداف أمام أسوان.

موسم 2016-2017:

خسر الزمالك أمام الشرقية بهدف نظيف وتعادل بدون أهداف أمام كل من أسوان وطنطا ليفقد 7 نقاط كاملة أمام الثلاثى الصاعد حديثاً فى ذلك الموسم.

موسم 2018-2019

سقط الزمالك بهدف نظيف أمام النجوم الوافد الجديد للدوري المصري، وسجل هدف اللقاء الوحيد صلاح أمين.

