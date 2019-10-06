رياضة | نونو سانتو يوضح سبب تفوق ولفرهامبتون على مانشستر سيتي

أشار نونو اسبريتو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، إلى أن لاعبي فريقه قدموا أداء جيد للغاية ولعبوا بشكل جيد.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة غير متوقعة أمام ضيفه العنيد ولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة (2-0) الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا هذا الموسم بعد سقوطه المفاجئ أمام نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة، ليتجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة بعد خمسة انتصارات، تعادل وهزيمتين في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال نونو سانتو بعد الفوز بهدفين نظيفين امام مانشستر سيتي: "في الدفاع كنا رائعين ومنظمين جدًا. الأولاد عملوا بجد حتى النهاية. الجماهير استمتعت بما حدث".

وأضاف: "حظينا بفرصتين في البداية ولكن من الصعب اللعب أمام مانشستر سيتي. يلعبون بسرعة ولكن الفرص جاءت في النهاية. الأكثر أهمية هو كيف أدى اللاعبون مهامهم، كان الأمر جيد".

وواصل قائلاً: "أداما يتحسن، هو لاعب مميز بسبب سرعته، لاعب فريد من نوعه ونحن نبحث عن مثل هذه المواهب، قدم أداء جيد".

واختتم مدرب الوولفز بقوله: "موسم طويل حتى الآن، لقاءات كثير، ولكننا ننافس دائمًا. لا أستطيع أن أقول بأن اللاعبون لم يؤدوا بشكل جيد في أي لقاء، بل يرغبون في العمل ويحافظون على ذلك. سيذهبون للمنتخب القومي وآمل أن يعودوا بأفضل جاهزية".