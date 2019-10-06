رياضة | نجم الوداد المغربي على رادار الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الوداد المغربي على رادار الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب نادي الاتحاد من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "lionsdelatlas"، أن إدارة نادي الاتحاد بدأت خط المفاوضات مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، للتعاقد مع وليد الكرتي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الاتحاد أرسلت عرضا بقيمة 3.5 مليون دولار لضم الدولي المغربي وليد الكرتي الملقب بـ "ملك الكباري"، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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وكانت إدارة نادي الهلال قد سعت أيضا إلى التعاقد مع الكرتي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وشارك وليد الكرتي مع الوداد في 25 مباراة الموسم الماضي بمسابقة الدوري المغربي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

ويعاني فريق الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي 2019/2020، من النتائج السيئة، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد هزيمة أمام الهلال، بتعادله سلبياً إياباً، وخسراته بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، فاز في 3 مباريات وهزم في مثلهم.

