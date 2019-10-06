رياضة | 25 لاعبا بقائمة كهرباء الإسماعيلية للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 لاعبا بقائمة كهرباء الإسماعيلية للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية علي قيد 25 لاعب بقائمة الفريق للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وشملت القائمة كلاً من : أحمد ابراهيم ، و ابرهيم حسين ، و محمد احمد عباس ، و محمد بدوي ، و عاصم عادل ، وأحمد عاطف ، و رضا مدحت لاعبين قدام

وتم تحديد تعاقد كل من : أحمد السيد عبد الفتاح ، وأحمد حسين عباس ، وأحمد غريب ، و احمد حسن عبد الرؤوف

وتم التعاقد مع 13 لاعب جديد هم : مصطفي يسري من دمياط ، و احمد صلاح من الشهداء ، و عبدالله عبد الرؤوف من بورفؤاد ، و محمد السيد جمال من بلدية الاسماعيلية ، و محمد السيد العايدي من القنطرة غرب ، و محمد عادل كاريكا من بلدية الاسماعيلية ، و محمد ياسر من بلدية الاسماعيلية ، وأحمد محمد عبد الفتاح من ابو حماد ، و محمد علاء بكار من القناة ، وأحمد إبراهيم بعد انتهاء إعارته لفريق أبي صقل ، وعلي محمد علي من وادي دجلة ، ومحمد يونس من صيد المحلة ، وحازم عماد من الاسماعيلي وتم تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين هم عمر صلاح وعبد الرحمن الدسوقي.

الجهاز الفني لكهرباء الاسماعيلية

رمضان عبدالله مدير فني ، ووليد صلاح مدرب عام ، وخالد عزب مدرب حراس مرمى ، وبغدادي كمال الدين مدير اداري ، وأحمد الصغير إداري ، و حسام فكري طبيب ، ومحمد عثمان اخصائي إصابات ملاعب، و عبد النبي وأحمد وهاني عمال مهام، وسيد سيكا مدير الكرة.

المباريات الودية

خسر الكهرباء من الاسماعيلي 2-0 ، والمصري 2-1 ، وبتروجيت 2-0 وفاز علي كوكاكولا 2-0 ، وديرب نجم 2-0 ، وطهطا 1-0 ، والمعادي 3-1 ، و القومي 3-1 ،وأبو صوير 12-0 ، وأكاديمية أكفأ 10-0 وتعادل مع بلبيس 1-1

ويواجه كهرباء الإسماعيلية في المباراة الاولي من الدوري السبت المقبل بورتو السويس علي ملعب الكهرباء بالاسماعيليه

وتتضم المجموعة السابعة أندية كهرباء الإسماعيلية ، و بورفؤاد ، و غزل السويس ، و دمياط ،و م ش ميت الخولي ، و غزل دمياط ، و م ش ابو شحاته ، و الشهداء ، وبلدية الاسماعيلية ، و ابو صوير ، و النوبة السويسي ، و سماد السويس ، وغزل دمياط

مباريات الدور الاول لكهرباء الاسماعيلية

*الاسبوع الاول

كهرباء الإسماعيلية مع بورتو السويس

*الاسبوع الثاني

سماد السويس مع كهرباء الإسماعيلية

*الاسبوع الثالث

كهرباء الإسماعيلية مع النوبة السويسي

*الاسبوع الرابع

رأس البر مع كهرباء الاسماعيلية

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*الاسبوع الخامس

كهرباء الاسماعيلية مع بلدية الاسماعيلية

*الاسبوع السادس

دمياط مع كهرباء الاسماعيلية

*الاسبوع السابع

ابو صوير مع كهرباء الاسماعيلية

*الاسبوع الثامن

كهرباء الإسماعيلية مع الشهداء

*الاسبوع التاسع

غزل السويس مع كهرباء الاسماعيلية

*الاسبوع العاشر

كهرباء الاسماعيلية مع ميت الخولي

*الاسبوع الحادي عشر

غزل دمياط مع كهرباء الاسماعيلية

*الاسبوع الثاني عشر

كهرباء الاسماعيلية مع ابو شحاته

*الاسبوع الثالث عشر

بورفؤاد مع كهرباء الاسماعيلية