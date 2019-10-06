رياضة | مياه البحيرة يقيد 29 لاعبا في قائمة الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يقيد 29 لاعبا في قائمة الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مياه البحيرة الإستعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث .

ويتواجد مياه البحيرة بالمجموعة الثالثة عشر، والتي تضم فرق مركز شباب كوم حمادة ، والترام، وحوش عيسي، وبترول إسكندرية، وسبورتنج، ونادي كوم حمادة، وبيلا، وإيتاي البارود، والمعمورة، وبدر، وغزل كفرالداور.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" استعدادات مياه البحيرة خلال السطور التالية :

تحدي الإمكانيات والظروف.

يأمل مجلس إدارة نادي مياه البحيرة مع بداية الموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثاني، أن يكون الصعود من حليف فريقهم هذا الموسم، لذلك ينتظروا بشغف بدء منافسات الموسم الجديد بعد تدعيم الفريق بعدد كبير الصفقات الجديدة التي من المفترض أن تصنع الفارق مع فريقهم.

وبدأ الفريق البحراوي بجهاز فني جديد مكون من أحمد الشاذلي نجم الكروم والزمالك السابق كمديرًا فنيًا، ومحمدعزوز وياسرمنصور مدربين وإبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي، أحمد كسبة أداري م وأحمد أمين أخصائي علاج طبيعي ومحمدصابر مدلك وعوض خلف الله ومحمدعسلية عمال غرف ملابس

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مياه البحيرة على قيد 29 لاعبا في قائمته، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثالث، والمقرر له السبت المقبل 12 أكتوبر.

وشهدت القائمة الأولى لمياه البحيرة تواجد 6لاعبين وهم يوسف رحومة ، ومحمد فتحي، ومحمدالزهيري، وأحمدسليمان، ومالك صالح، وعبدالله عطية

تدعيم صفوف الفريق ب16صفقة جديدة

نجح الجهاز الفني بقيادة أحمد الشاذلي وبالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمدعقدة ومحمدصديق نائب الرئيس والمشرف العام بتدعيم صفوف الفريق قبل بدء منافسات دوري القسم الثاني ، ب18 صفقة جديدة وهم محمد دابو مدافع نادي رشيد ،و أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، ومختار محمد ظهير أيمن نبروة، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة،ومحمدأبوتريكة صانع ألعاب دكرنس،ومحمد عبدالفتاح تاحا لاعب وسط الحمام،و مؤمن سمير صانع إلعاب سموحة ومحمد حميدان لاعب وسط سموحة ،وعاطف محمدظهير أيسر الزرقا وأسامة سلام حارس مرمي نادي رشيد ،ومحمد هشام صانع إلعاب مركز شباب أبوالمطامير .

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معسكر مغلق بمدينة مطروح

وأقام الجهار الفني لنادي مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي معسكر مغلق لمدة أسبوع بمدينة مطروح وشمل التدريت طوال الأسبوع علي فترتين صباحا ومساءا علي أستاد ساحة مطروح وأيضا علي الرمل با أحد الشواطئ، حيث كان يبدء اللاعبين في التاسعة صباحًا مرانًا خفيفًا، ثم في الثالثة عصرًا مرانًا آخر، بهدف رفع الحمل البدني.

صرف مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد

حيث حرص مجلس إدارة نادي مياه البحيرة علي صرف نسبة الـ25% لجميع اللاعبين القدامي والجدد عن الموسم الجديد، حتي يكونوا في كامل الجاهزية والاستعدادات لمنافسات دورى القسم الثالث بالموسم الكروي الجديد .

مباريات ودية

لعب فريق مياه البحيرة 15 تجربة ودية حتى الآن مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج وإيتاي البارود سيراميكا كيلوباترا و بني سويف ودسوق ،و الضبعه ،و دولفي ،وسموحة،وهلال مطروح ،ودمنهور ،و أبوحمص .

تصعيد 5نشائين

وقام الجهاز الفني بتصعيد 5 لاعبين من قطاع النشائين وهم محمدجمدة مدافع وائل صبحي ظهير أيسر ،ومحمدحسني وسط ملعب،و زياد الفضلي صانع إلعاب ،وعمرو جمعة مهاجم

ويلتقي مياه البحيرة خارج ملعبه بالإسكندرية مع فريق المعمورة، يوم السبت المقبل 12 أكتوبر في إفتتاح مباريات المجموعة الثالثة عشر، للموسم الجديد من القسم الثالث

