رياضة | دمنهور يصرف مقدمات عقود اللاعبين القدامى والجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يصرف مقدمات عقود اللاعبين القدامى والجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف مجلس إدارة نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبدالله نسبة الـ 25% كمقدمات عقود الموسم الجديد لجميع اللاعبين القدامى والجدد بالفريق وذلك بناء على الوعد الذى منحه إيهاب عبد الله رئيس النادى للاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمدساري خلال الأيام الماضية .

وكان سبب تأخر صرف مقدمات عقود اللاعبين يأتي بسبب رفض وليد عبداللاه أمين الصندوق التوقيع علي الشيكات دون أي مبرر وهو ما تسبب في غضب وأستياء جميع اللاعبين والجهاز الفني لموقف أمين الصندوق .

ويستعد الفريق الدمنهوري بقيادة أحمدساري لدخول للمواجهة الهامة والمرتقبة خارج الإ رض مع بلدية المحلة يوم 22من الشهر الجاري ضمن الجولة الإولي بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، ،وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.

وبدأ الفريق الدمنهوري هذاالموسم بجهاز فني مكون من أحمد ساري مديرًا فنيًا، وعلاء المني مدربا عاما وكمال فريد مدربا وأحمد النعناعي مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي

مباريات دمنهور في الدور الأول من الموسم الجديد

- البلدية - دمنهور

- دمنهور - بيلا

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- الأوليمبي - دمنهور

- دمنهور - المالية

- الحمام - دمنهور

- دمنهور - غزل المحلة

- دكرنس - دمنهور

- دمنهور - فاركو

- دمنهور - المنصورة

- الرجاء - دمنهور