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رياضة | شاهد.. إف سي مصر يهدر فرصة هدف مؤكد أمام الزمالك (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إف سي مصر يهدر فرصة هدف مؤكد أمام الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

الجونة

1

x
15:00

0

مصر المقاصة

حرس الحدود

1

x
17:30

1

طنطا‏

طلائع الجيش

2

x
17:30

2

بيراميدز

الزمالك

1

x
20:00

1

نادي مصر

بلد الوليد

0

x
16:00

0

أتلتيكو مدريد

3

x
21:00

0

إشبيلية

روما

1

x
15:00

1

كالياري

تورينو

0

x
18:00

0

نابولي

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انتر ميلان

1

x
20:45

1

يوفنتوس

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

2

x
18:00

2

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي

سانت إيتيان

0

x
21:00

0

ليون

ساوثهامتون

1

x
15:00

4

آرسنال

1

x
15:00

0

بورنموث

مانشستر سيتي

0

x
15:00

2

وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد

1

x
17:30

0

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ديبورتيفو لاكورونا

0

x
18:30

0

ألميريا

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