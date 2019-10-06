رياضة | الإسماعيلي يعلن موعد مباراتي الجزيرة الإماراتي في دور الـ16 للبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعلن موعد مباراتي الجزيرة الإماراتي في دور الـ16 للبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الإسماعيلى نظيره فريق لجزيرة الإماراتى ، ضمن منافسات دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك وفقا للاتحاد العربي لكرة القدم.

وتقرر انطلاق لقاء الذهاب يوم 23 أكتوبر باستاد الإسماعيلية فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

فيما سيكون لقاء الإياب يوم 26 نوفمبر الجارى على ستاد هزاع بن زايد فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق فوز غالي وثمين على حساب نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم الناميبي شيلونجو في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليمنح الدروايش ثلاث نقاط ثمينة.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 6 في المركز الخامس مؤقتا، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.