رياضة | كشف حساب المحترفين المصريين هذا الأسبوع في الملاعب الأوربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب المحترفين المصريين هذا الأسبوع في الملاعب الأوربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد هذا الأسبوع في الملاعب الأوربية مشاركة العديد من لاعبي منتخبنا الوطني، حيث شارك مهاجم منتخبنا الوطني محمد صلاح في فوز مثير لفريقه ليفربول علي حساب نظيره فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " لينفرد صدارة ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة.

وشهدت المباراة إصابة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بكدمة قوية في الكاحل أجبرته علي الخروج قبل نهاية المباراة، وبحسب التقارير الاولية أكدت الصحافة الإنجليزية غياب اللاعب الدولي المصري لمدة أسبوعين عن الملاعب بعد التدخل العنيف من لاعب ليستر سيتي حمزة شودري.

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وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا في فوز كبير لفريقه أمام نظيره فريق نوريتش سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وشهدت المباراة غياب قائد منتخب مصر أحمد المحمدي الذي كان خارج قائمة المباراة.

وشارك ظهير أيسر منتخبنا الوطني كريم حافظ في هزيمة قاسية لفريقه قاسم باشا علي أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق قونيا سبور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وخسر نادي ويجان المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي أمام نظيره فريق شيفيلد وينزداي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " تشامبيونشيب "